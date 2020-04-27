с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Общество В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год Как рассказал в эфире телеканала "Россия1" депутат нижней палаты парламента РФ Константин Затулин, такое длительное продление невозможно из-за того, что в таком случае ограничительные меры принесут стране больше проблем, чем сам новый коронавирус. 24

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции 26 апреля Анна Попова заявляла, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции. 2,4K

Общество В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов. 283

Происшествия СК возбудил дело из-за избиения полицейскими человека на Алтае «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением специальных средств), по факту опубликованного в средствах массовой информации видео с избиением жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции», — говорится в заявлении. 134

Энергетика В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2» Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost. 279

Общество Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.

Политика Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 244

Происшествия В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса. 5

Экономика Россия приостановила экспорт зерна Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. 671

Общество За лающих по ночам собак могут начать штрафовать в России Кодекс об административных правонарушениях обновят и включат в него статью о несении ответственности за нарушение тишины в темное время суток. 4K

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 253