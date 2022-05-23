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Минпромторг разрабатывает механизм промышленной ипотеки для технопарков

Новый вид ипотеки, с помощью которого можно будет покупать помещения для организации производств, разрабатывают в российском Минпромторге.
DOMEX-Недвижимость
Новый механизм господдержки предусматривает льготное кредитование девелоперов индустриальной недвижимости и промышленных предприятий, заинтересованных в приобретении готовых производственных площадей, сообщала ранее пресс-служба Минпромторга.
Российская газета
В Минпромторге пояснили, что размещение производства в действующем парке позволяет в 2-3 раза сократить срок реализации инвестпроекта по сравнению с необходимостью строительства площадки.
ТАСС
"По оценке Минпромторга России, механизм "промышленной ипотеки" позволит обеспечить льготные условия кредитования (рассматривается предельная ставка кредитования 5% годовых)", - добавили там.
ТАСС

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Новый вид ипотеки разрабатывают в Минпромторге
DOMEX-Недвижимостьвчера в 11:08
Минпромторг разрабатывает новый вид ипотеки
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