ТАССМинпромторг разрабатывает механизм промышленной ипотеки для технопарковНовый вид ипотеки, с помощью которого можно будет покупать помещения для организации производств, разрабатывают в российском Минпромторге.DOMEX-НедвижимостьНовый механизм господдержки предусматривает льготное кредитование девелоперов индустриальной недвижимости и промышленных предприятий, заинтересованных в приобретении готовых производственных площадей, сообщала ранее пресс-служба Минпромторга.Российская газетаВ Минпромторге пояснили, что размещение производства в действующем парке позволяет в 2-3 раза сократить срок реализации инвестпроекта по сравнению с необходимостью строительства площадки.ТАСС"По оценке Минпромторга России, механизм "промышленной ипотеки" позволит обеспечить льготные условия кредитования (рассматривается предельная ставка кредитования 5% годовых)", - добавили там.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНAmurMedia.ruKU66.RUDOMEX-НедвижимостьЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)SIA.ruСделано в РоссииАК&МПодробнее о событииНовый вид ипотеки разрабатывают в МинпромторгеDOMEX-Недвижимостьвчера в 11:08Минпромторг разрабатывает новый вид ипотекиРоссийская газетавчера в 08:39Самое цитируемоеМинпромторг разрабатывает механизм промышленной ипотеки для технопарковТАСС23 мая в 04:19Минпромторг разрабатывает механизм промышленной ипотеки для индустриальных парков и технопарковADVIS.ru23 мая в 06:49Минпромторг разрабатывает механизм промышленной ипотеки для индустриальных парков и технопарковАК&М23 мая в 06:04Промышленную ипотеку для индустриальных парков и технопарков могут запустить в РФСделано в России23 мая в 05:22В России запустят промышленную ипотекуNSP.ru23 мая в 11:09Показать ещёОценить13Поделиться