Общество

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Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
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с чего всё началось

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъвчера в 18:38

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«Ъ»: Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков для машин

РИА Новости02:00

СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России

РБК02:28

Автоэксперт: Технология алкозамков пока вызывает противоречия, поэтому эффективность этой меры сомнительна

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«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового использования алкозамков

ТАСС00:59

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Коммерсантъ01:59

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Вести.Ruвчера в 20:20
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Газета.Ru вчера в 02:21
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

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Политика

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Газета.Ru вчера в 18:13
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Деятельность «КВС» обсудят на площадке Саратовской облдумы

Вне повестки депутаты обсудили неудовлетворительную работу ООО "КВС".
Взгляд-инфо 03:22
Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Общество

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Происшествия

Алтайский боксер арестован после драки

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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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Авто

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На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
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Политика

Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Финансы

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе десяти футболистов

Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

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Происшествия

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Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
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Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

Модель сербско-хорватского происхождения Сорайя Вучелич намекнула о тайной связи с супругом телеведущей Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
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В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию

Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
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«Динамо» отказалось от Глушакова

REGNUM вчера в 11:25
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Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
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«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова

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Эксперт оценил идею о внедрении в России алкозамков для автомобилей

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Журналистская правда 02:56
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СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
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