До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 685

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 182

Авто Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС. 55

Путешествия Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. 42

Политика Названы готовые принять россиян европейские страны Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий. 21

Финансы Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. 750

Футбол «Зенит» объявил об уходе десяти футболистов Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.

Происшествия В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа. 7

Авто Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения. 3

Футбол «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Эксперт оценил идею о внедрении в России алкозамков для автомобилей Представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев считает, что массовое внедрение в России алкозамков для транспортных средств лишь спровоцирует создание рынка по их снятию.