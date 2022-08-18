Газета.RuМинпромторг разработал стратегию развития автопромаМинпромторг подготовил стратегию развития российского автопрома до 2035 года.Газета.RuМинистерство торговли будет развивать автомобильный рынок в условиях ситуации, которая происходит в мире, соответствующий документ находится на regulation.gov.ru.Infox.ruСогласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей.РИА НовостиВ оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналНТВГазета.RuБизнес ФМ Санкт-ПетербургАргументы и ФактыЗа рулемDP.RUAutoNewsЦентральная Служба НовостейНовый ДеньPlastinfoiXBT.comQuto.ruTatCenterЖурнал Авто.руREGNUMПетербургский дневникФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииМинпромторг разработал стратегию развития автопрома до 2035 годаКоммерсантъвчера в 16:16Минпромторг дал прогноз по росту объёмов продаж автомобилей в России к 2035 годуRT на русскомвчера в 16:45Минпромторг разработал новую стратегию развития автопромаВедомостивчера в 14:30Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 годаРИА Новостивчера в 15:26Объем продаж автомобилей в РФ к 2035 году может увеличиться до почти 2 млн штукТАССвчера в 16:19Минпромторг прогнозирует продажи автомобилей в России к 2035 году на уровне 1,9 миллиона штукПРАЙМвчера в 15:49Минпромторг разработал Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 годаFinam.Ruвчера в 15:26Показать ещёОценить219Поделиться