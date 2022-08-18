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Минпромторг разработал стратегию развития автопрома

Минпромторг подготовил стратегию развития российского автопрома до 2035 года.
Газета.Ru
Министерство торговли будет развивать автомобильный рынок в условиях ситуации, которая происходит в мире, соответствующий документ находится на regulation.gov.ru
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Infox.ru
Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей.
РИА Новости
В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году.
РИА Новости

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