Коронавирус

ТАССТАССМинпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя

Комсомольская правда06:36

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя, чтобы люди не травились контрафактом и не конфликтовали

Фонтанка.Ру06:58

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг порекомендовал регионам не менять установленный режим продажи алкоголя

Говорит Москва06:44

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

РБК06:22
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество

Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля

Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Невские Новости 06:30
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах.
Lenta.ru 06:43
Политика

В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика

Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей

Москва, 3 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин.
REGNUM 07:09
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Здоровье

В Волгограде открылся еще один госпиталь для борьбы с коронавирусом

На совещании в больнице Андрей Бочаров заострил внимание на вопросах вознаграждения медработников, которые сегодня заняты в лечении пациентов с коронавирусом, а также тех, кто испытывает повышенную нагрузку.
Вечерний Волгоград 05:58
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Орловским медикам доплатят за коронавирус

Средства на премии врачам дал федеральный центр. Орловская область получит 29,5 млн рублей из федерального бюджета на премии медработникам.
Орелград 06:57
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 01 апреля в 14:42
Экономика

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics.
Интерфакс 04:41
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Экономика

Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть.
Lenta.ru 06:24
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

4 процента зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказались детьми

За сутки коронавирус в Москве был подтвержден у 17 детей, 199 совершеннолетних людей в возрасте до 45 лет, 159 человек в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человек старше 65 лет.
Московский Комсомолец 03:59
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Деловое.ТВ вчера в 08:48
Транспорт

В Ростовской области отменят междугородние автобусы

Власти Ростовской области решили отменить с 4 апреля междугороднее и межмуниципальное автобусное сообщение.
Южный автомобиль 06:21
Экономика

N-TV: Если ЕС не поможет Италии, Испании и Греции, евро рухнет

В противном случае следующей жертвой коронавируса может стать евро, предупреждает германский телеканал N-TV.
Евразия Daily 04:39
Религия

Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи

В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
ForPost 05:22
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Происшествия

В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом

В больнице в Коммунарке скончался 39-летний мужчина с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперштаб по столице.
RT на русском вчера в 14:22
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