Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Единоборства Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.

Политика В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных «Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.

Общество Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.

Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.

Политика Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом Сразу в трех регионах Северо-Западного федерального округа в четверг ушли в отставку губернаторы.

Политика Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать Региональным руководителям даны полномочия самим определять предприятия, продолжающие работать в период объявленных президентом России выходных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля на совместном заседании координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Общество Власти Забайкалья решили не отменять сухой закон в регионе Позже власти Забайкальского края объяснили введение запрета на продажу алкоголя в регионе увеличением числа «пьяных» преступлений в период действия самоизоляции, связанной с недопущением распространения в крае новой коронавирусной инфекции.