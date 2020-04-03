Коронавирус
ТАССМинпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки
Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В Москве запретили поездки на машине вдвоем
Единоборства
Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Политика
В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных
«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
Общество
Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам
Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Политика
Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом
Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом Сразу в трех регионах Северо-Западного федерального округа в четверг ушли в отставку губернаторы.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Политика
Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать
Региональным руководителям даны полномочия самим определять предприятия, продолжающие работать в период объявленных президентом России выходных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля на совместном заседании координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро
У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
Футбол
Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Общество
Власти Забайкалья решили не отменять сухой закон в регионе
Позже власти Забайкальского края объяснили введение запрета на продажу алкоголя в регионе увеличением числа «пьяных» преступлений в период действия самоизоляции, связанной с недопущением распространения в крае новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Кино