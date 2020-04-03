Коронавирус

ТАССТАССМинпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя

Комсомольская правда07:26

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

РБК06:22

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя, чтобы люди не травились контрафактом и не конфликтовали

Фонтанка.Ру06:58

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг порекомендовал регионам не менять установленный режим продажи алкоголя

Говорит Москва06:44

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
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Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси

Rambler News Service 06:51
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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В Москве запретили поездки на машине вдвоем

Коммерсантъ 07:13
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
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Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Политика

В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
REGNUM 06:23
Общество

Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам

Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.
SamRU.ru 04:45
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Политика

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом Сразу в трех регионах Северо-Западного федерального округа в четверг ушли в отставку губернаторы.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Армия и оружие

Новый полк ПВО Северного флота дислоцировался на севере Якутии

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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

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Политика

Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать

Региональным руководителям даны полномочия самим определять предприятия, продолжающие работать в период объявленных президентом России выходных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля на совместном заседании координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия

В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро

У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
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Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.
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Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

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В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Общество

Власти Забайкалья решили не отменять сухой закон в регионе

Позже власти Забайкальского края объяснили введение запрета на продажу алкоголя в регионе увеличением числа «пьяных» преступлений в период действия самоизоляции, связанной с недопущением распространения в крае новой коронавирусной инфекции.
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Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
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Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
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Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° 06:00
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Сериал про Оби-Вана Кеноби нашел нового сценариста

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