Коронавирус
ДождьМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя
Письмо 3 апреля направили главам регионов. Согласно нему, ведомство рекомендовало «не менять» установленный режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи
В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
Общество
Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Армия и оружие
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике
Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Происшествия
В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили ещё у двенадцати жителей региона.
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Кино
Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
Как сообщает портал evo-rus.com, всем известный герой Аквамен, роль которого в очередной серии одноименных фильмов играет известный актер Джейсон Момоа, режиссёры задумали заменить персонажем-геем.
Политика
Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк
Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
Шоу-бизнес
Погребняк, Самедов, Павлюченко и Овечкин снялись в новом клипе Бузовой
В ролике снялись многие российские звёзды, включая футболистов Павла Погребняка, Александра Самедова и Романа Павлюченко, а также хоккеиста Александра Овечкина.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Экономика
«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Шоу-бизнес
Лика Стар почти месяц не выходит из дома в Италии из-за коронавируса
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.