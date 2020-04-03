Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

РБК12:36

Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМ06:42
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Происшествия

В Воронежской области из-за поджога травы загорелись пять дачных домов

РИА Новости 07:48
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Политика

Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
REGNUM вчера в 09:36
Армия и оружие

В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Piter.tv 31 марта в 07:35
Футбол

Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина

Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
ODDS.ru вчера в 08:22
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Общество

Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Московский Комсомолец 09:57
Общество

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
РБК 12:54
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 01 апреля в 04:24
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Биатлон

Назван новый кандидат на место Драчева в СБР

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал имя возможного сменщика Владимира Драчева на посту главы СБР.
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Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
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Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
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Дана Борисова призналась, что занималась эскортом

Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
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Общество

Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск

Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Кубань 24 10:29
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