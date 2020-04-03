Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Политика
Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Футбол
Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина
Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Общество
Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы
Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Биатлон
Назван новый кандидат на место Драчева в СБР
Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал имя возможного сменщика Владимира Драчева на посту главы СБР.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что занималась эскортом
Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
Общество
Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск
Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.