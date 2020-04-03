Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Ранее стало известно о переносе премьер и приостановке съемок большинства голливудских фильмов из-за пандемии коронавируса.
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Происшествия
В Мурманской области подтвердили заражение коронавирусом у ребенка
По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Врач из РФ назвал ситуацию с COVID-19 в Италии «легкомыслием»
Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако россияне менее дисциплинированы, поэтому болезнь продолжает распространяться.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Общество
Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля
Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
Футбол
Смолов признался, что Слуцкий звал его в «Рубин»
Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до перехода.
Финансы
ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Космос
«Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало в ходе недавно проведенных испытаний, что позволяет гарантировать его функциональность при его будущей работе в межпланетном пространстве, сообщается на сайте NASA.
Здоровье
В ДНР ужесточили режим повышенной готовности
Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Политика
РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций передал в США российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.