Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Происшествия В Мурманской области подтвердили заражение коронавирусом у ребенка По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Общество Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.