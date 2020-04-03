Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

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Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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