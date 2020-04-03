Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

РБК12:36

Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМ06:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Экономика

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Бухонлайн вчера в 10:55
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС вчера в 09:34
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 12:42
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Происшествия

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Здоровье

В Турции коронавирус начали лечить переливанием крови от переболевших

Турецкие медики считают, что раз в донорской плазме переболевших COVID-19 уже есть антитела к нему, то такое переливание поможет быстрее выздороветь другим инфицированным.
Новые Известия 11:52
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
НГС55 10:31
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что занималась эскортом

Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
МонаВиста 05:05
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru 08:07
Киберспорт

Обладатели Fallout 76 смогут бесплатно получить Steam-версию игры

REGNUM 03:22
Происшествия

Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса

В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Радио 1 11:44
Футбол

Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:17
Энергетика

Российские нефтяники приготовились пойти на попятную

Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Lenta.ru 10:09
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

ToDay News Ufa 01 апреля в 06:11
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Общество

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву отменили

Запланированный на пятницу, 3 апреля, вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву был отменен.
Вечерняя Москва 10:29
Футбол

Главный тренер ЦСКА Гончаренко завел страницу в инстаграме

У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко появилась страница в инстаграме.
Sport24.ru 12:29
Общество

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:56
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Телеканал 360° 06:33
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное