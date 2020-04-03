Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Энергетика Путин предупредил о риске дефицита нефти Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Происшествия Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Здоровье В Турции коронавирус начали лечить переливанием крови от переболевших Турецкие медики считают, что раз в донорской плазме переболевших COVID-19 уже есть антитела к нему, то такое переливание поможет быстрее выздороветь другим инфицированным.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

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