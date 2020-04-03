Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Экономика
Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Здоровье
В Турции коронавирус начали лечить переливанием крови от переболевших
Турецкие медики считают, что раз в донорской плазме переболевших COVID-19 уже есть антитела к нему, то такое переливание поможет быстрее выздороветь другим инфицированным.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что занималась эскортом
Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Происшествия
Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса
В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Футбол
Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно проведения матчей Российской Премьер-лиги при пандемии коронавируса.
Энергетика
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
Вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву отменили
Запланированный на пятницу, 3 апреля, вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву был отменен.
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко завел страницу в инстаграме
У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко появилась страница в инстаграме.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.