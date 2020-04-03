Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Подробнее о событии

Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:26

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМ06:42

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

РБК06:22
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Здоровье

Эксперты описали сценарии распространения коронавируса в России

News спрогнозировал сценарий распространения коронавируса в России. Он предполагает, что Россия повторит германский опыт.
Shraibikus News 05:14
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
ТАСС 07:07
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление»

Москва 24 10:14
Общество

Коронавирус подозревают у воспитателя Пермского суворовского училища

Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Росбалт 09:30
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Политика

Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля

Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.
Открытый Нижний вчера в 09:59
Технологии

Приложение «Карта жителя Нижегородской области» доступно для скачивания

Мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" стало доступно для скачивания для установки на смартфоны.
Бизнес News. Время зарабатывать 07:19
Финансы

Рубль резко укрепился после заявлений главы Банка России

Курс рубля в пятницу ускорил рост после выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Вести.Ru 07:53
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия 05:18
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Новые Известия 05:13
Космос

Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний

Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 - один из демонстрационных прототипов.
Ридус 10:28
Игры

Релиз The Last of Us 2 снова перенесли

Студия Naughty Dog объявила о переносе релиза The Last of Us 2. Новая дата выхода игры не сообщается.
Cyber.sports.ru вчера в 14:26
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 09:12
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье

Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».
РБК 04:00
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru 08:07
Общество

Подмосковье введет штрафы за нарушение режима самоизоляции

Мособлдума на заседании 3 апреля рассмотрит законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Политика

Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

РИА Новости 02:01
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