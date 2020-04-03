Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Эксперты описали сценарии распространения коронавируса в России
News спрогнозировал сценарий распространения коронавируса в России. Он предполагает, что Россия повторит германский опыт.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве
Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Общество
Коронавирус подозревают у воспитателя Пермского суворовского училища
Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Политика
Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля
Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.
Технологии
Приложение «Карта жителя Нижегородской области» доступно для скачивания
Мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" стало доступно для скачивания для установки на смартфоны.
Финансы
Рубль резко укрепился после заявлений главы Банка России
Курс рубля в пятницу ускорил рост после выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Космос
Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний
Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 - один из демонстрационных прототипов.
Игры
Релиз The Last of Us 2 снова перенесли
Студия Naughty Dog объявила о переносе релиза The Last of Us 2. Новая дата выхода игры не сообщается.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса
По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Общество
Подмосковье введет штрафы за нарушение режима самоизоляции
Мособлдума на заседании 3 апреля рассмотрит законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".