Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Коронавирус подозревают у воспитателя Пермского суворовского училища Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Политика Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.

Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Игры Релиз The Last of Us 2 снова перенесли Студия Naughty Dog объявила о переносе релиза The Last of Us 2. Новая дата выхода игры не сообщается.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».

Общество Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.