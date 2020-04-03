Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Игры Amazon действительно готовит свой облачный сервис Amazon, как и ожидали многие аналитики, действительно готовит собственный облачный сервис под рабочим названием «Темп» (Project Tempo).

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Энергетика Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти В начале марта Эр-Рияд предложил из-за эпидемии короновируса в мире и падения спроса на сырье дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. / сутки к уже действовавшему снижению, до 3,6 млн барр. / сутки.

Политика Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.

Общество В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.