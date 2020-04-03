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Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМ06:42

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

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