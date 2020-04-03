Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Игры
Amazon действительно готовит свой облачный сервис
Amazon, как и ожидали многие аналитики, действительно готовит собственный облачный сервис под рабочим названием «Темп» (Project Tempo).
Политика
ЦИК отложил все назначенные на ближайшее время выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отложила проведение 94 выборных кампаний в регионах в апреле–июне из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля
Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Шоу-бизнес
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
В Мурманской области закрыли часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Общество
В России выявили 601 новый случай коронавируса
За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Энергетика
Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти
В начале марта Эр-Рияд предложил из-за эпидемии короновируса в мире и падения спроса на сырье дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. / сутки к уже действовавшему снижению, до 3,6 млн барр. / сутки.
Общество
Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирсом
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске.
Политика
Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
Общество
В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
Экономика
ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки
Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Общество
Минпромторг призвал регионы обеспечить беспрепятственный ввоз товаров
Минпромторг России призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с товарами.
Экономика
Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Здоровье
В Новгородской области медицинские учреждения работают в особом режиме
Напомним, в Новгородской области по состоянию на 2 апреля было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.