Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Здоровье
Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
Общество
В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Здоровье
Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
Транспорт
РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Политика
Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Гаджеты
Redmi представила фитнес-браслет стоимостью 14 долларов
Компания Redmi анонсировала выход своего первого фитнес-браслета под названием Redmi Band.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Происшествия
Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии
Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Первая смерть и коронавирус. Александр Стрелюхин сделал заявление
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин выступил с заявлением по вопросу нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
Религия
Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой.
Экономика
Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.