Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя

Комсомольская правда07:26

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя, чтобы люди не травились контрафактом и не конфликтовали

Фонтанка.Ру06:58

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг порекомендовал регионам не менять установленный режим продажи алкоголя

Говорит Москва06:44

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

РБК06:22
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Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
News.ru 09:02
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
News.ru 02:05
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Транспорт

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Известия 03:31
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Политика

Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Российская газета 09:36
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Гаджеты

Redmi представила фитнес-браслет стоимостью 14 долларов

Компания Redmi анонсировала выход своего первого фитнес-браслета под названием Redmi Band.
Piter.tv 09:02
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии

Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
REGNUM 09:35
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Первая смерть и коронавирус. Александр Стрелюхин сделал заявление

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин выступил с заявлением по вопросу нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Взгляд-инфо 09:31
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
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Религия

Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой.
РБК 31 марта в 13:06
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
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