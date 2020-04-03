Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Здоровье Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.

Общество В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".

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Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

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Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.