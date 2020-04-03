Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Армия и оружие
Американские военные расширяют участие в борьбе с коронавирусом
Расширить участие в борьбе с коронавирусом в США готовятся американские военные.
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца
Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к населению. Главной темой выступления стала ситуация с коронавирусом.
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Гаджеты
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Шоу-бизнес
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд хотят уволить из нового «Аквамена»
Наука
Квантовую механику связали со специальной теорией относительности
Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Общество
Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Общество
Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Политика
США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок
2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Музыка
Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Армия и оружие
В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Игры
В сети появился релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Токио, 3 апреля 2020, 14:50 — REGNUM Capcom выпустила релизный трейлер игры Resident Evil 3 Remake.
Наука
Домашние животные гибнут от коронавируса
Оказалось, что лишь некоторые виды подвержены воздействию Covid-19, а смертельным он оказался лишь для одних: кошки от коронавируса гибнут почти в 10% случаев.
Общество
Диетологи не советуют пить жидкость из-под консервов
Общество
Москвичам разъяснили схему передвижения на дачи во время карантина
Полиция получит право составлять протоколы на нарушителей карантина в Москве после соглашения мэрии и МВД.
Здоровье
Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.