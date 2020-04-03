Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

Гаджеты Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 % Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.

Наука Квантовую механику связали со специальной теорией относительности Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.

Происшествия В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Общество Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.

Общество Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.

Политика США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок 2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.

Экономика Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.

Общество Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Наука Домашние животные гибнут от коронавируса Оказалось, что лишь некоторые виды подвержены воздействию Covid-19, а смертельным он оказался лишь для одних: кошки от коронавируса гибнут почти в 10% случаев.

Здоровье Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.