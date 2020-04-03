Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Председатель Мосгордумы пока не видит необходимости запрещать продажу алкоголя в столице

ТАСС15:02

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

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Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

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Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг попросил власти регионов не ограничивать торговлю алкоголем

Газета.Ru13:51
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

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Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
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РИА Новости 16:33
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Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
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Общество

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Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

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Политика

США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок

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В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

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Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
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Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
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В сети появился релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

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Диетологи не советуют пить жидкость из-под консервов

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Москвичам разъяснили схему передвижения на дачи во время карантина

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Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

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Коммерсантъ 08:05
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