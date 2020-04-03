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Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Гаджеты Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.

Происшествия Следственный комитет РФ возбудил дело против генералов МВД По данным информагентства, в апреле 2019 года подозреваемые за взятку изъяли уголовное дело, которое было возбуждено против владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Общество Общественная палата Красноярска просит Путина ввести режим ЧС Члены Общественной палаты Красноярска написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением ввести в стране режим ЧС.

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Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

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Армия и оружие Вспышка COVID-19 в ЕС отменила учения НАТО Ряд учений альянса НАТО отменен из-за вспышки COVID-19, но о полном прекращении деятельности Североатлантического альянса речь не идет, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, 3 апреля сообщает Anadolu.