Коронавирус
ДождьМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя
Письмо 3 апреля направили главам регионов. Согласно нему, ведомство рекомендовало «не менять» установленный режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».
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Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Здоровье
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Наука
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Около 15% кошек на территории Уханя оказались инфицированы коронавирусом нового типа.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда
В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
Здоровье
Врачи держат под наблюдением более 380 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции из-за коронавируса
381 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Валерий Жуков.
Общество
Застрявших в Сеуле россиян завтра планируют доставить в Хабаровск
В правительстве края рассчитывают, что завтра россиян вывезут из Южной Кореи.В транзитной зоне аэропорта «Инчхон» находятся жители Сахалина, Приморья, Хабаровска, Камчатки и Новосибирской области.
Происшествия
Следственный комитет РФ возбудил дело против генералов МВД
По данным информагентства, в апреле 2019 года подозреваемые за взятку изъяли уголовное дело, которое было возбуждено против владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Политика
США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок
США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
Общество
Общественная палата Красноярска просит Путина ввести режим ЧС
Члены Общественной палаты Красноярска написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением ввести в стране режим ЧС.
Энергетика
Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Религия
В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Общество
Завтра полиция закроет Омск для въезда и выезда
Иначе нарушитель может поплатиться деньгами. Эту информацию только что подтвердили в омской полиции.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Политика
Владимир Илюхин формально пока остается губернатором Камчатки
В правительстве Камчатки ожидают, что Указ президента России об отставке Владимира Илюхина будет опубликован на официальном сайте Кремля после 21:00 по камчатскому времени.
Хоккей
Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Политика
Трамп пригрозил РФ и Саудовской Аравии пошлинами из-за цен на нефть
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия пытаются стабилизировать мировой нефтяной рынок и планируют провести переговоры о сокращении добычи.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Армия и оружие
Вспышка COVID-19 в ЕС отменила учения НАТО
Ряд учений альянса НАТО отменен из-за вспышки COVID-19, но о полном прекращении деятельности Североатлантического альянса речь не идет, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, 3 апреля сообщает Anadolu.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.