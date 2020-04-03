Коронавирус

ДождьДождьМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Письмо 3 апреля направили главам регионов. Согласно нему, ведомство рекомендовало «не менять» установленный режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».
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Председатель Мосгордумы пока не видит необходимости запрещать продажу алкоголя в столице

ТАСС15:02

Минпромторг попросил власти регионов не ограничивать торговлю алкоголем

Газета.Ru13:51

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

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Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

РБК12:36
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Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
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В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
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Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
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Врачи держат под наблюдением более 380 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции из-за коронавируса

381 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Валерий Жуков.
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Застрявших в Сеуле россиян завтра планируют доставить в Хабаровск

В правительстве края рассчитывают, что завтра россиян вывезут из Южной Кореи.В транзитной зоне аэропорта «Инчхон» находятся жители Сахалина, Приморья, Хабаровска, Камчатки и Новосибирской области.
Кам 24 01 апреля в 21:39
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Следственный комитет РФ возбудил дело против генералов МВД

По данным информагентства, в апреле 2019 года подозреваемые за взятку изъяли уголовное дело, которое было возбуждено против владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
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Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Политика

США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

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Общественная палата Красноярска просит Путина ввести режим ЧС

Члены Общественной палаты Красноярска написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением ввести в стране режим ЧС.
ДЕЛА.ru 03:49
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Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 15:24
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
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Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Завтра полиция закроет Омск для въезда и выезда

Иначе нарушитель может поплатиться деньгами. Эту информацию только что подтвердили в омской полиции.
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В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
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Владимир Илюхин формально пока остается губернатором Камчатки

В правительстве Камчатки ожидают, что Указ президента России об отставке Владимира Илюхина будет опубликован на официальном сайте Кремля после 21:00 по камчатскому времени.
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Sport24.ru вчера в 15:34
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Трамп пригрозил РФ и Саудовской Аравии пошлинами из-за цен на нефть

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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
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Вспышка COVID-19 в ЕС отменила учения НАТО

Ряд учений альянса НАТО отменен из-за вспышки COVID-19, но о полном прекращении деятельности Североатлантического альянса речь не идет, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, 3 апреля сообщает Anadolu.
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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
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Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
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Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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