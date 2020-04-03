Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.

Общество Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Политика Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.

Футбол Сезон АПЛ не возобновится в начале мая Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.

Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.