Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Общество
Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Общество
Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
ВОЗ насчитала более миллиона зараженных коронавирусом по всему миру
Число заразившихся коронавирусом нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в апреле
Пока UFC официально не отменял бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля, однако президент спортивной организации Дэйна Уайт до сих пор не назвал место его проведения.
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Политика
Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем
До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Футбол
Сезон АПЛ не возобновится в начале мая
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Общество
Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля
"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы
Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Происшествия
С подозрением на коронавирус в Воронеже госпитализировали еще троих
Еще троих воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз
Участник российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.
Общество
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.