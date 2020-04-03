Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

РБК12:36

Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

РИА Новости09:57

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

ТАСС06:52

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Известия07:06

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Газета.Ru07:05

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного

Коммерсантъ09:43

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМ06:42
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Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Известия 14:57
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:31
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК 14:52
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

ВОЗ насчитала более миллиона зараженных коронавирусом по всему миру

Число заразившихся коронавирусом нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались.
ФАН 13:01
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в апреле

Пока UFC официально не отменял бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля, однако президент спортивной организации Дэйна Уайт до сих пор не назвал место его проведения.
Rambler News Service 05:42
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости 14:08
Политика

Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем

До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.
Smi58.ru вчера в 10:41
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Футбол

Сезон АПЛ не возобновится в начале мая

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
RT на русском 10:48
Общество

Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Газета.Ru 14:22
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру 12:30
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания вчера в 05:33
Происшествия

С подозрением на коронавирус в Воронеже госпитализировали еще троих

Еще троих воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Обозреватель Врн 11:40
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM вчера в 05:40
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Шоу-бизнес

Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз

Участник российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.
Дни.ру 11:32
Общество

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:38
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