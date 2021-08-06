Как отмечают в Росстате, еврошифер подорожал на 5,6%, рубероид – на 4,9%, красный кирпич – на 3,4%, оконное стекло – на 3,1%, а металлочерепица – на 7,4%. Сильно выросли в цене стружечные плиты – на 10,5%. Стоимость обрезных досок увеличилась на 13,9%.
Бывший двойной чемпион UFC, Даниэль Кормье, дал совет своему бывшему противнику, Деррику Льюису, признавшемуся в том, что чувствует прессинг перед титульным поединком против Сирила Гана, с которым «Черному Зверю» предстоит встретиться на домашней арене.
Очень популярный умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 получил новые полезные функции при помощи обновления прошивки под номером 1.0.4.38, которое добавляет новые режим фонарика, а также поддержку большего количества языков.
Международная команда астрономов провела детальный анализ радиолокационных данных, присланных на Землю китайским луноходом Yutu-2, и установила, что на обратной стороне Луны под поверхностью лежит не однородный, а четырехслойный реголит.