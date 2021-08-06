РИА НовостиМинпромторг сообщил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в РоссииМинпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов зависят от сезонного фактора, говорится в сообщении пресс-службы министерства.РИА НовостиВо второй половине лета цены постепенно начинают снижаться, заявили в Минпромторге.Московский КомсомолецВ частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне.РИА НовостиВ среднем стройматериалы подорожали за месяц на 5,14%.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинпромторг прокомментировал рост цен на строительные материалыИА Красная Весна13:40Минпромторг заявил о снижении темпов роста цен на стройматериалыМосковский Комсомолец13:09Минпромторг сообщил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в РоссииРИА Новости12:43Показать все источникиОценить5Поделиться