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Минпромторг сообщил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в России

Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов зависят от сезонного фактора, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
РИА Новости
Во второй половине лета цены постепенно начинают снижаться, заявили в Минпромторге.
Московский Комсомолец
В частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне.
РИА Новости
В среднем стройматериалы подорожали за месяц на 5,14%.
Московский Комсомолец

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