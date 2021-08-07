Как отмечают в Росстате, еврошифер подорожал на 5,6%, рубероид – на 4,9%, красный кирпич – на 3,4%, оконное стекло – на 3,1%, а металлочерепица – на 7,4%. Сильно выросли в цене стружечные плиты – на 10,5%. Стоимость обрезных досок увеличилась на 13,9%.
Один человек в России заразил коронавирусом сразу 1,5 тысячи, это максимальный зафиксированный в стране случай суперраспространения, рассказал ТАСС глава филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
О кандидатуре Садулаева сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу олимпийского комитета России Станислава Позднякова.7 августа в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев одолел американца Кайла Снайдера и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Первоначально Калви и остальных обвинили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем выдачи в декабре 2015 года банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро двух заведомо невозвратных и необеспеченных, по мнению следствия, кредитов.
Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.