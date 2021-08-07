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Минпромторг заявил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в России

Снижение темпов роста цен на строительные материалы наблюдается в России, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.
Экономика сегодня
В частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне.
РИА Новости
С начало года рост цен на стройматериалы составил 25,78% против 30,01% за прошлый месяц.
Экономика сегодня
Как отмечают в Росстате, еврошифер подорожал на 5,6%, рубероид – на 4,9%, красный кирпич – на 3,4%, оконное стекло – на 3,1%, а металлочерепица – на 7,4%. Сильно выросли в цене стружечные плиты – на 10,5%. Стоимость обрезных досок увеличилась на 13,9%.
Московский Комсомолец

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Минпромторг заявил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в России

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