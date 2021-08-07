Борец Садулаев понесёт флаг России на церемонии закрытия Олимпиады

О кандидатуре Садулаева сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу олимпийского комитета России Станислава Позднякова.7 августа в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев одолел американца Кайла Снайдера и стал двукратным олимпийским чемпионом.