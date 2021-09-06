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Минпромторг сообщил о стабильности цен на продукты в России

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «РИА Новости».
Ведомости
Реализация поручения правительства по расширению каналов продаж способствовала стабилизации ситуации.
Экономика сегодня
Как уточнил представитель Минпромторга, в регионах растет количество ярмарок, которые упрощают сбыт продуктов небольшим фермерским хозяйствам.
ТВ Центр
Замминистра рассказал, что стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, а куриные яйца, которые дорожали в начале года, «подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности».
Ведомости

С чего всё началось

Замглавы Минпромторга Евтухов: ситуация с ценами на продукты в целом стабильна
Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная.
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