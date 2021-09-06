Замминистра рассказал, что стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, а куриные яйца, которые дорожали в начале года, «подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности».
Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная.
Россия, которая преодолела трагические потрясения в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году, не сможет пережить еще одной революции, популизм и демагогия отдельных политиков в ходе текущей предвыборной кампании носит разрушительный характер.