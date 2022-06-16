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Минпромторг сообщил о выделении ₽21 млрд на поддержку спроса в автопроме

Власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.
ТАСС
Мантуров также указал, что президент России Владимир Путин поручил в течение двух месяцев обновить стратегию развития автопрома, "чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку".
ТАСС
Мантуров уточнил, что речь идёт о «возобновлении по автокредитованию — 10,2 млрд рублей», также 4,9 млрд рублей направят на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику.
RT на русском
Спрос на легковые автомобили в России в мае снизился на 83,5% в сравнении с тем же месяцем 2021 года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.
Forbes

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Правительство выделит больше 20 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили
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