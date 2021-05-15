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Минпромторг сообщил закупочные цены вакцин от коронавируса в России

Предельные закупочные цены двухкомпонентных вакцин от коронавируса, зарегистрированных и выпускаемых в России, находятся в пределах от 844 до 866,81 руб. за дозу, сообщил Минпромторг РФ.В источнике
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С чего всё началось

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса.
Российская газета19:00

Подробнее о событии

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19

РИА Новости01:29

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса

Lenta.ru22:20

Минпромторг РФ раскрыл стоимость вакцин от коронавируса

URA.Ru20:07

В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

ТАСС20:26

Вакцины от коронавируса обошлись России почти в 60 миллиардов рублей

Комсомольская правда20:18

Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса в России

РБК22:04

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Российская газета19:00
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