Минпромторг сообщил закупочные цены вакцин от коронавируса в России
Предельные закупочные цены двухкомпонентных вакцин от коронавируса, зарегистрированных и выпускаемых в России, находятся в пределах от 844 до 866,81 руб. за дозу, сообщил Минпромторг РФ.В источнике
С чего всё началось
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса.
Российская газета19:00