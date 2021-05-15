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Минпромторг сообщил закупочные цены вакцин от коронавируса в России

Предельные закупочные цены двухкомпонентных вакцин от коронавируса, зарегистрированных и выпускаемых в России, находятся в пределах от 844 до 866,81 руб. за дозу, сообщил Минпромторг РФ.В источнике
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С чего всё началось

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Почти в 60 млрд рублей обошлись бюджету выпущенные объемы вакцины от коронавируса. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 млн доз, следует из итогового отчета Минздрава, однако план уже перевыполнен, уточнили в ведомстве.
Российская газетавчера в 19:00

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Вакцины от коронавируса обошлись России почти в 60 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 20:18

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:20

Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса в России

РБКвчера в 22:04

В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

ТАССвчера в 20:26

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19

РИА Новостивчера в 01:29

Минпромторг РФ раскрыл стоимость вакцин от коронавируса

URA.Ruвчера в 20:07

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Российская газетавчера в 19:00
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