Глюкоза в бикини открыла пляжный сезон в Подмосковье

Может Наташе так хотелось покрасоваться в купальнике, а может просто соскучилась по фотографиям в бикини на природе и решила, что Подмосковные пейзажи ничем не хуже пляжей Индийского океана.