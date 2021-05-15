Минпромторг сообщил закупочные цены вакцин от коронавируса в России
Предельные закупочные цены двухкомпонентных вакцин от коронавируса, зарегистрированных и выпускаемых в России, находятся в пределах от 844 до 866,81 руб. за дозу, сообщил Минпромторг РФ.В источнике
С чего всё началось
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Почти в 60 млрд рублей обошлись бюджету выпущенные объемы вакцины от коронавируса. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 млн доз, следует из итогового отчета Минздрава, однако план уже перевыполнен, уточнили в ведомстве.
Российская газетавчера в 19:00
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Вакцины от коронавируса обошлись России почти в 60 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 20:18