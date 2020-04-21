Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Общество
Власти: в Москве под видом работников ЖКХ действуют мошенники
В Москве под видом работников сферы ЖКХ активизировались мошенники, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
РИА Новости 04:20
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
Общество
В Северной Осетии начались выплаты потерявшим работу из-за COVID-19
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров после несанкционированного митинга во Владикавказе заявил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.
РИА Новости 04:05
Энергетика
Трамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм.
ToDay News Ufa 00:31
Общество
В России за сутки выявили 5642 новых случая коронавируса
В России за последнии сутки подтвердилось 5642 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 03:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Космос
Ученые поймали необычный сигнал из дальнего космоса
Астрономы поймали необычный сигнал, который возник в результате слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
РЕН ТВ вчера в 10:59
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 02:30
Игры
Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now
Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки
Для выбора кандидатов на господдержку Минэкономразвития с банками и другими профильными ведомствами запустило стресс-тестирование стратегических компаний.
РБК вчера в 10:59
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Общество
Глава комитета Госдумы просит Мишустина платить МРОТ всем безработным
Москва, 21 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина выплачивать пособие по безработице в максимально возможном размере всем гражданам, признанным в настоящее время безработными.
REGNUM 04:31
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Происшествия
На въездах в Брянск установят контрольные посты
Еще один пост установят в районе памятника водителям в Брянском районе.
vBryanske.com 03:35
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13