Экономика

Вести.RuВести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАСС07:34

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новости03:54

В Коми утвержден перечень системообразующих и градообразующих предприятий

Комиинформвчера в 12:44

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБКвчера в 20:11

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русскомвчера в 19:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфаксвчера в 17:06

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъвчера в 21:58
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Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
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Авто

В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
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Происшествия

В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

Kursk.com 02:35
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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
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Хоккей

У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус

Взгляд.ру 09:43
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Общество

Россияне назвали причины неполучения выплат от государства из-за кризиса

Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%).
РБК 09:51
Здоровье

ВОЗ просит ввести ограничения в Белоруссии из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ввести ограничительные меры в Белоруссии.
47 новостей 09:05
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
9
Экономика

Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
5
Энергетика

Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
РБК 09:50
Общество

В Челябинской области школы могут открыться после майских праздников

Как сообщала «Губерния», на сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) 04:37
14
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Экономика

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 09:11
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
3
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Наука

Ученые нашли виновника алкогольной зависимости

Зарубежные ученые из Медицинского университета Южной Каролины, похоже, знают, как можно избавить страдающих алкоголизмом людей от тяги к спиртному.
НИА-Новосибирск вчера в 06:22
2
Общество

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
13
Политика

Медведев заявил о необходимости поддержки НКО

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассматривать введенные из-за коронавируса меры как форс-мажор по договорам аренды для социально ориентированных НКО.
Известия 09:00
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Шоу-бизнес

Панда довела Регину Тодоренко до слез в шоу «Маска»

Особые эмоции таинственный участник вызвал у Регины Тодоренко, и уже во время голосования телеведущая не сдержала слез.
Wday.ru 03:07
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,3K
Кино

Премьеру «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса

Вторая часть фильма «Бэтмен» должна была выйти 25 июня 2021 года.
RuNews24.ru 04:37
13
Энергетика

Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики страны разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.
RT на русском 09:51
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

РБК 09:20
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Авто

В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Некоторые автомобили попадают под повышенный налог только первый год после покупки, какие-то — несколько лет, а некоторые — и 20 лет после даты производства.
Тарантас Ньюс 00:06
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Общество

В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы

Evo-rus.com вчера в 11:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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