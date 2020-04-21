Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Здоровье
В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией
Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Экономика
В Казахстане ограничили снятие наличных компаниями с банковских счетов
Национальный банк Казахстана изменил условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц.
РБК 07:28
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Кино
Первый за 10 лет сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Новый сезон российского анимационного сериала «Смешарики» выйдет 18 мая, спустя 10 лет с момента выхода предыдущего, сообщает «КиноПоиск».
Activityedu.ru 05:19
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Космос
Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС вчера в 08:30
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Власти Баварии отменят Октоберфест из-за пандемии
Ридус вчера в 13:41
Футбол
«Зенит» может предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь
В Санкт-Петербурге «Зенит» готов предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь для коронавирусных больных, сообщает 78.ru.
Санкт-Петербургские ведомости 06:45
Энергетика
В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
Энергетика
Цена нефти WTI вновь стала отрицательной
Рост стоимости фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае замедлился, в результате чего она снова стала отрицательной.
RT на русском 03:44
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня вчера в 04:03
Политика
Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»
Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Общество
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Здоровье
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 16:13
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54