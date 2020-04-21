Экономика

Вести.RuВести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПресс10:20

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАСС07:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфаксвчера в 17:06

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъвчера в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБКвчера в 20:11

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русскомвчера в 19:34

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новости03:54
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Общество

Спрогнозированы сроки открытия границ Европы

Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних.
Lenta.ru 07:02
Общество

Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
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Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Экономика

Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
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Общество

Эксперт Антипов нашел новые нестыковки в версии Запада о крушении MH17

ФАН 11:22
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Общество

Стало известно о штрафах для заболевших ОРВИ москвичей

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса, и теперь москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом.
Lenta.ru 11:37
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Общество

После «коронавирусного митинга» в Осетии начали выплачивать пособия

Глава Северной Осетии сказал, что людям выплатят деньги. Это коснется тех, кто потерял работу из-за пандемии.
ФедералПресс 05:48
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Политика

Путин и Рухани обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:25
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Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
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Происшествия

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Пушков указал, что задачей замглавы минздрава является обеспечение врачей бахилами и защитными средствами.
Инфорос вчера в 00:58
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Религия

Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
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Политика

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
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Финансы

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 22 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 22 апреля 2020 года.
9111.ru 08:02
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

News.ru 11:16
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва вчера в 22:20
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Общество

У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:21
Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
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Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Общество

Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе

Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
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Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
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Финансы

Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля

Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:55
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
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Армия и оружие

Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев

Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13
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