Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Общество
Спрогнозированы сроки открытия границ Европы
Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних.
Lenta.ru 07:02
Общество
Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство
Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
Общество
Стало известно о штрафах для заболевших ОРВИ москвичей
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса, и теперь москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом.
Lenta.ru 11:37
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
После «коронавирусного митинга» в Осетии начали выплачивать пособия
Глава Северной Осетии сказал, что людям выплатят деньги. Это коснется тех, кто потерял работу из-за пандемии.
ФедералПресс 05:48
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Политика
Путин и Рухани обсудили борьбу с коронавирусом
Российская газета 11:25
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Происшествия
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Пушков указал, что задачей замглавы минздрава является обеспечение врачей бахилами и защитными средствами.
Инфорос вчера в 00:58
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Политика
Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе
Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 22 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 22 апреля 2020 года.
9111.ru 08:02
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе
Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля
Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:55
Армия и оружие
Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев
Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13