Экономика

Вести.RuВести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русскомвчера в 19:34

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъвчера в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБКвчера в 20:11

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАСС07:34

Утвержден список российских системообразующих предприятий

Комсомольская правдавчера в 18:35

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 18:06

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфаксвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
5K
Наука

Биологи: коронавирусом могут заразиться почти все млекопитающие

Ученые пришли к выводу, что практически все млекопитающие могут быть заражены коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:52
24
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Известия 08:37
658
Происшествия

Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин

В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
152
Хоккей

Василий Демченко стал игроком «Монреаля»

Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.
Матч ТВ 11:25
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
249
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
413
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
24
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,7K
Здоровье

В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
30
Общество

В Госдуме узаконят права соседей по даче

В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
2,3K
Хоккей

У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус

У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 11:15
6
Общество

В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 10:38
2K
Культура

Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая

Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
402
Общество

Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице

На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир 19 апреля в 07:04
81
Общество

У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
39
Экономика

Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
308
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
3,3K
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
13
Общество

Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции

ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
9,7K
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
79
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
102
Гаджеты

В России вышел новый модельный ряд кухонных вытяжек Candy

Candy Hoover Россия сообщает о появлении в нашей стране нового модельного ряда кухонных вытяжек Candy, в которую вошли 3 модели пристенных вытяжек каминного типа и 5 моделей встраиваемых телескопических вытяжек.
iXBT.com 10:54
Армия и оружие

Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

Российская газета вчера в 16:40
188
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,5K
Энергетика

Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
2
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
3
Общество

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае

Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
47
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
904
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное