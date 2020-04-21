Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Наука
Биологи: коронавирусом могут заразиться почти все млекопитающие
Ученые пришли к выводу, что практически все млекопитающие могут быть заражены коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:52
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
Хоккей
Василий Демченко стал игроком «Монреаля»
Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.
Матч ТВ 11:25
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом
Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Хоккей
У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус
У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 11:15
Общество
В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 10:38
Культура
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Общество
Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице
На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир 19 апреля в 07:04
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Общество
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
Гаджеты
В России вышел новый модельный ряд кухонных вытяжек Candy
Candy Hoover Россия сообщает о появлении в нашей стране нового модельного ряда кухонных вытяжек Candy, в которую вошли 3 модели пристенных вытяжек каминного типа и 5 моделей встраиваемых телескопических вытяжек.
iXBT.com 10:54
Армия и оружие
Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
Российская газета вчера в 16:40
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Энергетика
Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Общество
Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае
Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04