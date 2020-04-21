Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Общество
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
Происшествия
ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса
Отделение терапии в Белогорской больнице, где было выявлено два подозрительных случая на COVID-2019, находится на карантине.
Амур.инфо 02:54
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 20 апреля в 13:00
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
CarsWeek.ru 20 апреля в 10:16
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.
РБК вчера в 04:13
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
Общество
Депутаты призвали к борьбе с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой помочь с принятием мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
Право.ру 03:32
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Здоровье
Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 20 апреля в 04:13
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте раскрыл размер своей пенсии
Цирковой артист Миколас Орбакас, отец певицы Кристины Орбакайте и первый супруг эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой, постоянно живет в Вильнюсе (Литва).
Газета.Ru 03:59
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Футбол
Итальянский футболист борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Газета.Ru вчера в 23:25
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
Омичам разрешили ездить на дачи
Региональный роспотребнадзор официально разрешил жителям Омской области ездить на дачи, но при условии соблюдения ряда условий.
Пишет Омск 04:12
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Кино
Премьеру «Венома 2» перенесли на 2021 год
Изначально выход картины был запланирован на октябрь 2020 года. Теперь сроки перенесли на восемь месяцев – на 25 июня 2021 года.
Piter.tv 02:05
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Происшествия
Запашного не будут наказывать за оскорбления болельщиков
Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводам.
Комсомольская правда 03:55
Политика
Дамаск попросил ООН оценить ситуацию с коронавирусом в Эр-Рукбане
ООН изучит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере Эр-Рукбан по просьбе сирийских властей, однако план организации вызывает вопросы у РФ и Сирии в части распределения гуманитарной помощи и отсутствия намерений провести медицинское обследование жителей лагеря.
ТАСС 03:01
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47