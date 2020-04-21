Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску
Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
Известия вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Здоровье
В Ивановской области от коронавируса скончался второй пациент
Сообщение о смерти второго в регионе пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной пневмонии дано в официальном бюллетене, опубликованном 19 апреля на сайте правительства Ивановской области.
ИА Красная Весна 19 апреля в 07:30
Происшествия
Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах
Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам.
Новый День 04:43
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Транспорт
В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса
В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 19 апреля в 14:26
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Общество
ВОЗ назвала предполагаемый первоисточник коронавируса
Первоисточник COVID-19 до сих пор не известен, но предполагается, что он передался от летучих мышей человеку через промежуточное звено, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
РИА Новости 05:39
Энергетика
Нефть марки WTI торгуется ниже нуля долларов за баррель
Стоимость майскогофьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется на уровне ниже нуля долларов за баррель.
Metaratings вчера в 14:30
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Музыка
Борис Гребенщиков спел о самоизоляции
Neva.Today 04:55
Здоровье
Карта русских Уханей: 7 городов с самыми масштабными вспышками коронавируса
Больницы, дома престарелых и церкви в последнее время стали едва ли не самыми опасными местами: в этих учреждениях происходят вспышки коронавируса по всей стране.
Уфа1.ру 06:19
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38