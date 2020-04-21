Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Наука
Ученые визуализировали судьбу каждой клетки эмбриона асцидии
Исследователи создали интерактивную анимацию, которая отражает развитие каждой клетки зародыша асцидии Phallusia mammillata вплоть до стадии 64 клеток.
N+1 05:29
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
РИА Новости 02:22
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Транспорт
В Москве начинает работать автоматическая система проверки пропусков
Для поездок в общественном транспорте Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, могут передвигаться только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, записанному на карту, а также по социальным картам москвича или жителя Московской области.
Москва 24 17:01
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна 04:57
Происшествия
Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец 17:14
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK 16:26
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Экономика
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
RT на русском 07:56
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
Авто
УАЗ в мае начнет поставки больницам реанимобилей «Профи»
ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") приступило к производству реанимобилей УАЗ "Профи", сообщила пресс-служба "Соллерса".
Интерфакс 13:46
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Экономика
Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 16:42
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Здоровье
Эффективнее всего с коронавирусом борются в России
Россия возглавила рейтинг государств с самой эффективной системой борьбы против COVID-19.
Молодой коммунар 09:59
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 19 апреля в 05:12
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля.
Известия 16:39
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52