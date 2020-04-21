Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Политика
Лавров рассказал о ростках нормальных отношений с Польшей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ростки нормальных отношений между Москвой и Варшавой сохраняются до сих пор.
RT на русском 05:21
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Взгляд.ру 03:35
Единоборства
UFC отменил четыре турнира в апреле и мае
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил об отмене четырёх турниров, запланированных на апрель и май, из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 01:33
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ из-за коронавируса
Жители одного из пригородов Нью-Йорка (США) обратились в суд с иском против Всемирной организации здоровья, в котором обвинили международную организацию в несвоевременном информировании населения о чрезвычайной опасности коронавирусной инфекции COVID-19.
Planet Today 03:22
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
BFM.ru вчера в 15:30
Здоровье
На Украине назвали стоимость суточного лечения от коронавируса
Замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в эфире федерального телеканала рассказала о стоимости ежедневного лечения пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Слово и Дело вчера в 05:24
Экономика
Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах
Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
Армия и оружие
Лавров объяснил, почему США обвиняют Россию в нарушении ДВЗЯИ
США обвиняют Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы оправдать свое решение к нему не присоединяться, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:24
Политика
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Общество
МЧС разрешило жарить шашлыки самоизолированным россиянам
В МЧС России заявили, что не против приготовления шашлыков, если граждане будут соблюдать правила пожарной безопасности и режима самоизоляции.
ФедералПресс 05:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Здоровье
Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19
Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Культура
Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций
Обычно в понедельник у театров – выходной, но онлайн – жизнь продолжается.
РИА Новости 19 апреля в 17:00
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Общество
Во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса
Всего во Владимирской области зафиксировано 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:27
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11