Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Экономика
Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»
Министерство финансов сообщило о закрытии сделки по покупке доли ЦБ в "Сбербанке" 10 апреля.
Газета.Ru 08:26
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости вчера в 14:49
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая.
RT на русском 07:56
Общество
Трое россиян взяты в заложники пиратами на судне у берегов Бенина
На борту захваченного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher в порту города Котону (Бенин) находятся трое граждан РФ.
Вечерняя Москва 05:52
Энергетика
Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной
Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.
НДН.инфо вчера в 23:04
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Происшествия
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе боевиков ИГ*
Национальная полиция Испании заявила, что задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов "Исламского государства"*.
РИА Новости 08:12
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Энергетика
Что означает отрицательная цена на нефть
На фоне масштабного падения цены на нефть многие задались вопросом, как может стоить товар отрицательно.
Территория новостей вчера в 23:16
Общество
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Происшествия
Стало известно, в каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом
В Стерлитамакском МО находятся 7 пациентов, из которых 4 – в РКИБ Стерлитамака, 2 – в ГБ №2 Стерлитамака, и 1 в Толбазинской ЦРБ.
ProUfu.ru 06:20
Общество
В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью Российской газете рассказал о новом блоке поправок в Гражданский кодекс, они должны будут детально прописать соседские права.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:20
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Энергетика
Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13