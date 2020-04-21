Экономика
Вести.RuМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Общество
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля.
Lenta.ru 14:57
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года
Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости.
Москва 24 14:15
Здоровье
Экстрасенс Миронова предсказала еще одну эпидемию в 2021 году
Эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия, предсказала экстрасенс Дарья Миронова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:40
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
Кино
Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома»
Кинокомпания Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома», пишет Variety.
Афиша Daily 14:26
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Армия и оружие
SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
Страна Советов on-line 05:14
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала празднование Пасхи в доме матери
Празднование Пасхи в доме актрисы Анастасии Заворотнюк прошло в традиционном стиле с куличами и крашеными яйцами.
iReactor 19 апреля в 23:16
Общество
Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе
Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Общество
Переболевший COVID-2019 москвич рассказал, что спасло ему жизнь
Переболевший коронавирусом москвич Александр Кутузов в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что переливание крови спало ему жизнь.
Газета.Ru 14:02
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Футбол
Рассказов сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес «Аугсбург»
Metaratings 13:27
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Происшествия
Трое граждан России захвачены пиратами у побережья Бенина
Порто-Ново, 21 апреля 2020, 18:35 — REGNUM Пираты, напавшие у побережья Бенина на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно, забрав с собой восемь моряков, включая троихх граждан России, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине на своей странице в Twitter.
REGNUM 11:35
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 12:51