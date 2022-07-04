Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Компания Systeme Electric, которая ранее являлась подразделением французской группы Schneider Electric в РФ, начала свою самостоятельную деятельность в России после заключения соответствующей сделки между французской стороной и российским топ-менеджментом подразделения группы.