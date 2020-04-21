Ранее Минэнерго по поручению правительства составило список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса России. В перечень вошло 97 организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ.

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