Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Ранее Минэнерго по поручению правительства составило список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса России. В перечень вошло 97 организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ.
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Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

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В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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