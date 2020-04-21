Экономика
КоммерсантъМинпромторг внес 246 компаний в список системообразующих
Ранее Минэнерго по поручению правительства составило список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса России. В перечень вошло 97 организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 01:40
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета вчера в 03:10
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
Здоровье
Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России
В России завершилась сезонная эпидемия гриппа. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.
Lenta.ru 18:55
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
OAnews 09:46
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Армия и оружие
22 апреля 1945 года: штурм Берлина и последний приказ Гитлера
НТВ продолжает рассказывать о событиях, предшествующих Великой Победе. Сегодня — о событиях 22 апреля 1945 года.
НТВ 06:43
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен.
Российская газета 17:01
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings 20 апреля в 08:40
Наука
Швейцарцы хотят начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре
Российские биологи из МГУ еще в середине марта предложили использовать в качестве платформы для антигена вирус табачной мозаики и уже разрабатывают свою вакцину, а, например, в Израиле на днях запатентовали дизайн вакцины с использованием RBD — после того, как был расшифрован геном коронавируса, рецептор-связывающий домен уже не является ни для кого секретом.
Популярная механика 14:05
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Единоборства
Александр Емельяненко постригся налысо по примеру Рамзана Кадырова
Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо, призвав остальных мужчин последовать его примеру после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские.
Metaratings 15:40
Экономика
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Здоровье
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика
За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек.
АМИТЕЛ 04:38
Общество
На Камчатке у строителей госпиталя выявили заражение коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 22 апреля 2020, 11:04 — REGNUM У строителей, прибывших на Камчатку для строительства многофункционального инфекционного госпиталя Минобороны, выявили заражение коронавирусом.
REGNUM 04:04
Происшествия
На Улан-Удэнском авиазаводе выявили три случая заражения коронавируса
Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Бурятии выявлены три случая заражения коронавирусом у работников Улан-Удэнского авиационного завода.
REGNUM 05:37