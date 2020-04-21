Экономика
Наша версияМинпромторг расширил перечень системообразующих предприятий
Перечень системообразующих предприятий отечественной экономики в сфере торговли и промышленности был дополнен: Минпромторг внес в данный список еще 246 организаций, относящихся к 15 различным отраслям. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
Путин в среду пообщается с главами Свердловской и Воронежской областей
Президент России Владимир Путин в среду в онлайн-формате пообщается с губернаторами Свердловской и Воронежской областей Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника
Адвокаты утверждают, что обвиняемые не могли нанести материального вреда РЖД, поскольку общество не считает себя потерпевшей стороной, подозревая, что в их деле мог быть заинтересован сын экс-генпрокурора Артем Чайка.
Коммерсантъ 03:42
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских
В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассказал, какая у него пенсия
Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас рассказал о размере своей пенсии.
Телеканал 360° 06:25
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика вчера в 00:56
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Авто
Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей
Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Кино
Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 04:56
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55