Общество
Российская газетаМинпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России. Это прописано в плане-графике министерства в базе данных СПАРК.
Читать в источнике
Оценить417
с чего всё началось
Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Происшествия
Бетоновоз упал в Неву в Петербурге
Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Политика
Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына
Вашингтон ожидает от лидера КНДР Ким Чен Ына «рождественского подарка», который может означать окончание попыток двух стран договориться.
Спорт
Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Россия рассчитывает, что строительство «Северного потока - 2» завершится в ближайшее время
Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
Напомним, авария произошла утром. Автобус ехал по маршруту, когда в него врезался автомобиль.
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Общество
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией
«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Волочковой прочат пост губернатора Орловской области
Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта вышла замуж за своего чернокожего приятеля
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика отправилась учиться в Нью Йорк и, похоже, встретила там свою любовь в лица афроамериканца.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
НАСА опубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико.
Общество
Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
Технологии
Первый в Сибири видеозвонок в сети 5G был сделан с шахты «Листвяжная»
Геворк Вермишян в ходе видеозвонка выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.
Происшествия
В Липецкой области две сестры 7 и 11 лет провалились под лед и утонули
Не сумев выбраться из холодной воды, дети утонули. Как стало известно LipetskMedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате
Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.