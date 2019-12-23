Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России. Это прописано в плане-графике министерства в базе данных СПАРК.
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с чего всё началось

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК.
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