Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта
Минпромторг России в этом году выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки компонентов для водородных и электрических автомобилей с низким углеродным следом, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минпромторг уточнил, что речь идет о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту.
Прежде в министерстве заявляли, что в России с 2030 года планируется установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зелёных" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.
Минпромторг также признает, что конкурентоспособному производству аккумуляторов для электротранспорта в России мешает низкий внутренний спрос, в результате чего отечественная продукция по цене и техническим характеристикам уступает зарубежным аналогам.
С чего всё началось
Минпромторг выделит 1 млрд рублей в 2021 году на разработки по «зеленому» автотранспорту
Минпромторг РФ планирует в этом году выделить 1 млрд рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом - водородным и электрическим автомобилям, сообщили ТАСС в министерстве.
ТАСС21:01