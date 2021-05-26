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Общество

Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

Минпромторг России в этом году выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки компонентов для водородных и электрических автомобилей с низким углеродным следом, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известия
Минпромторг уточнил, что речь идет о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту.
ТАСС
Прежде в министерстве заявляли, что в России с 2030 года планируется установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зелёных" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.
Life.ru
Минпромторг также признает, что конкурентоспособному производству аккумуляторов для электротранспорта в России мешает низкий внутренний спрос, в результате чего отечественная продукция по цене и техническим характеристикам уступает зарубежным аналогам.
ТАСС

С чего всё началось

Минпромторг выделит 1 млрд рублей в 2021 году на разработки по «зеленому» автотранспорту

Минпромторг РФ планирует в этом году выделить 1 млрд рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом - водородным и электрическим автомобилям, сообщили ТАСС в министерстве.
ТАСС21:01

Подробнее о событии

В России на разработки по «зелёному» автотранспорту выделят миллиард рублей

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На разработку экологически чистого транспорта в России выделят 1 млрд руб

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На разработки по «зеленому» автотранспорту в России выделят миллиард рублей

Телеканал 360°21:54

Минпромторг выделит 1 млрд рублей на поддержку разработок по «зеленому» автотранспорту

Online47.ru21:42

Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

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Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей

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