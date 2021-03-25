РИА НовостиМинпромторг выступил против госрегулирования цен на продуктыМинпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.В источникеРИА НовостиЭкономика сегодняКапитал страныРБКГазета.RuФАНАиФ ОренбургРамблерНИА СамараВестник КавказаTatCenterПРАЙМПрофильRuNews24.ruКомсомольская правдаDeita.ruNews.ruLenta.ruВашГород.руЦарьградАМИТЕЛРосбалтПервый СевастопольскийМосковский КомсомолецThe DairyNewsВК ПрессMOS.newsПодробнее о событииМинпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты питанияМосковский Комсомолец05:55В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продуктыГазета.Ru09:28В правительстве признали проблемы с поставками сахараLenta.ru06:41В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты питанияРБК08:32Минпромторг РФ выступил против госрегулирования цен на продукты питанияКомсомольская правда05:40Минпромторг внес в правительство законопроект о регулировании рынковТАСС06:39Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продуктыРИА Новости05:35Показать ещёОценить72КомментироватьПоделиться