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РИА Новости

Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.В источнике
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Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты питания

Московский Комсомолец05:55

В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты

Газета.Ru09:28

В правительстве признали проблемы с поставками сахара

Lenta.ru06:41

В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты питания

РБК08:32

Минпромторг РФ выступил против госрегулирования цен на продукты питания

Комсомольская правда05:40

Минпромторг внес в правительство законопроект о регулировании рынков

ТАСС06:39

Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

РИА Новости05:35
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