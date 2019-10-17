Общество
РБКМинпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 18:37
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В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2
Московский Комсомолецвчера в 19:10
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «Кукурузнику»
Коммерсантъвчера в 21:34
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Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram
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На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
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Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.