Общество

РБКРБКМинпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 18:37

Подробнее о событии

Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2

Известия00:36

Минпромторг заключил контракт на создание преемника Ан-2

РЕН ТВвчера в 18:41

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

РБКвчера в 21:08

Минпромторг подписал контракт на разработку замены Ан-2

RT на русскомвчера в 19:27

В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2

Московский Комсомолецвчера в 19:10

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «Кукурузнику»

Коммерсантъвчера в 21:34

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

РИА Новостивчера в 18:37
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости вчера в 13:08
Гаджеты

Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro

В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.
Astera 15 октября в 06:30
Футбол

Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport вчера в 18:25
Армия и оружие

Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика

Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие

На Донбассе вновь гибнут украинские военные

DixiNews вчера в 03:03
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Общество

Кейт Миддлтон показала образ в традиционной пакистанской одежде

Кейт решила проявить уважение к традициям этой страны и надеть местную одежду, известную под названием «курта».
Kleo.ru вчера в 02:38
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в разрушенную курдами-боевиками Ракку

Солдаты Сирийской арабской армии впервые за пять лет вошли в город Ракка, освобожденный от курдов-радикалов.
Политическая Экспертиза 00:30
Политика

Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»

16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Политика

На парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

В воскресенье, 13 октября, в Польше прошли выборы в парламент, по предварительным итогам которых правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» набирает 49,3 процента голосов.
Страна Советов on-line 14 октября в 05:32
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru 14 октября в 02:43
Происшествия

На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
RT на русском 15 октября в 04:39
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца

Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек

Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 21:21
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Экономика

«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД

Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС 00:29
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Известия 00:35
Политика

Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом

Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия вчера в 22:18
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