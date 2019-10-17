Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Экономика Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.

Политика Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Шоу-бизнес Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе Актер Тимур Акперов, заявивший, что является внебрачным сыном звезды балета, обратился к артисту.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Хоккей «Вашингтон» оказался сильнее «Торонто» Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".

Гаджеты Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.

Спорт Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.

Политика Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.

Общество Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.

Авто В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX Новинка выставлена на продажу в четырех вариациях: RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD и девяти модификациях с ценообразованием от 3 млн 389 тысяч до 5 млн 574 тысяч рублей.

Космос NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.

Политика Посольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС» Российское посольство в Абу-Даби объяснило, почему президента России Владимира Путина сопровождали машины с русскими надписями: "ДПС" в ОАЭ.