Общество

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Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 18:37

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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В России упростили взыскание долгов с дачников

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На фото показана гигантская река на Марсе.
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Володин рассказал о фактах вмешательствах во внутренние дела России

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