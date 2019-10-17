Общество
РБКМинпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 18:37
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Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «кукурузнику»
Коммерсантъвчера в 21:34
В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2
Московский Комсомолецвчера в 19:10
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Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
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Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, в 2020-м — $57,94.
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Netflix нарастил аудиторию, выручку и прибыль. Акции взлетели на 10%
Акции потокового сервиса Netflix подорожали на 10,9%. Причиной роста стала публикация квартального финансового отчета.
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Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
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За сутки украинские силовики выпустили по ДНР 292 единицы боеприпасов
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
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Экономика
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Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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Тедеско: «Такие предложения, как из „Спартака“, поступают не каждый день»
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, проведший три тренировки в клубе, рассказал о том, как принял решение о том, чтобы возглавить красно-белых.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
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Космос
ESA опубликовало фото гигантской реки на Марсе
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Володин рассказал о фактах вмешательствах во внутренние дела России
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