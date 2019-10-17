Общество

REGNUMREGNUMМинпромторг России заключил контракт на разработку замены Ан-2

Минпромторг России и компания «Байкал Инжиринг» заключили контракт на разработку многоцелевого легкого самолёта, который будет должен заменить Ан-2. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 18:37

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Минпромторг заключил контракт на создание легкого самолета

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Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «кукурузнику»

Коммерсантъвчера в 21:34

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

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RT на русскомвчера в 19:27

В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2

Московский Комсомолецвчера в 19:10

Минпромторг заключил контракт на создание преемника Ан-2

РЕН ТВвчера в 18:41

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

РБКвчера в 21:08
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

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Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве

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Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
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Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
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Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за роста тарифов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа» после информации о том, что билеты перевозчика на рейсы из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Lenta.ru 01:46
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
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С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия

Около 100 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии

Не менее 96 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью во время произошедших в среду, 16 октября, акций протеста в Каталонии, пишет испанская газета El Periodico.
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском вчера в 07:51
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко заявил, что сотрудники ФСБ пытались добиться от него показаний на руководителя СК Александра Бастрыкина.
РБК 06:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
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В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди

С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:44
Общество

Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге с февраля можно будет оформить финскую визу на 5 лет.
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В официальном интернет-магазине HUAWEI стартовала осенняя акция

Компания HUAWEI запустила в официальном интернет-магазине осеннюю акцию.
3DNews 04:08
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
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Неприятный запах тела может зависеть от рациона

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Численность сотрудников МВД резко сократилась из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы, передает ОТР.
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Общество

Фигуранты дела «Нового величия» и протестов в Москве поженились в СИЗО

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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

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