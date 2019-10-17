Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»). Об этом 17 октября сообщает «РИА Новости». Победителем конкурса разработчиков признали ООО «Байкал-Инжиниринг».

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