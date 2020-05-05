Общество
КоммерсантъМинпромторг запустит программу по доступной аренде автомобилей в июне
В июне будет запущена новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда», разработанная Минпромторгом России, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
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До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.
— Денис Мантуров, российский политикГоворит Москва вчера в 05:22
с чего всё началось
Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.ТАССвчера в 04:06
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В Минпромторге анонсировали запуск госпрограммы по доступной аренде машин
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