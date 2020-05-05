Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.

с чего всё началось

До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.

В июне будет запущена новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда», разработанная Минпромторгом России, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Минпромторг запустит программу по доступной аренде автомобилей в июне

Общество Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 37

Общество Перечислены самые востребованные профессии после пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями после завершения пандемии станут финансовые и антикризисные консультанты, пишет RT со ссылкой на представителей Института прогрессивного образования. 542

Общество Собянин обсудил с главами регионов масочный режим из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, во время которого обсудил с главами российских регионов введение масочного режима в общественных местах. 635

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 717

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,4K

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 266

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 42

Авто Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 516