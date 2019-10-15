Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

с чего всё началось

Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Гаджеты Verbatim выпустила разветвители и адаптеры к USB-C Например, наиболее универсальный разветвитель Verbatim содержит три разъема USB 3.0, разъем USB-C для зарядки, HDMI для подключения к 4K HDMI дисплеям сверхвысокой четкости, Gigabit Ethernet для подключения к проводным сетям, разъемы для чтения SD и microSD-карт или передачи файлов с и на них.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.

Происшествия В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела» Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Происшествия В Красноярске проверяют действия полиции в адрес сына судьи Представители красноярской полиции подчеркивают, что ни о каком покровительстве в его адрес не может быть и речи.

Авто Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.

Общество Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.

Армия и оружие Тяжелые БПЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам Российские тяжелые БПЛА получат бортовые регистрационные номера и опознавательные знаки, а операторов этих машин приравняют к командирам воздушных судов.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Гаджеты Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".