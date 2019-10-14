Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

с чего всё началось

Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Футбол Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).

Экономика РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.

Футбол «Тоттенхэм» объявил о возвращении Форма 7 июня Форм покинул «Тоттенхэм» по истечении контракта с клубом. Голкипер выступал за лилово-белых с 2014 года.

Политика Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.

Единоборства Чел Соннен: Бой Емельяненко и Джексона завершится досрочно Американский боец смешанных единоборств Чел Соннен, имея опыт встреч с Федором Емельяненко и с Квинтоном Джексоном, поделился своим прогнозом на их поединок, который состоится 29 декабря в Японии.

Политика Трамп ввел санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Космос Virgin Orbit станет первым коммерческим оператором марсианских кубсатов По оценке консорциума Virgin Orbit и SatRevolution, аппараты массой 50 килограммов могут использоваться для проведения широкого спектра исследований, включая фотографирование поверхности Марса и его спутника Фобоса, анализа марсианской атмосферы и поиска скрытых водоемов.