Экономика
КоммерсантъМинпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.Rambler News Serviceвчера в 11:04
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Минпромторг заявил, что спрос на ювелирные изделия в России сокращается
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